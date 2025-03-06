شكرا لقرائتكم خبر عن كاراجر: باريس أهان ليفربول.. والفوز من أكبر السرقات بالتاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لق جيمي كاراجر، نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، على الفوز المثير لناديه على باريس سان جيرمان، بهدف نظيف في حديقة الأمراء بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كاراجر عبر قناة "CBS": "لا أصدق ما رأيته بعيني، إنها واحدة من أكبر السرقات في تاريخ كرة القدم، لأن بي إس جي كان مذهلا، وأهان ليفربول في الملعب". وأضاف النجم الإنجليزي: "عندما توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا لآخر مرة في 2019 كان لأليسون تصديا في مباراة نابولي لولاه لخرجنا من الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لقد كانت لحظة حاسمة للغاية". وتابع: "ما قدمه أليسون أمام باريس، ربما يكون أفضل أداء في مسيرته أو على الأقل بقميص ليفربول". وأتم جيمي كاراجر: "إذا توج ليفربول بدوري الأبطال هذا الموسم، وهذا احتمال وارد لأن مستواه أفضل كثيرا مما قدمه في حديقة الأمراء، فإن تصديات أليسون ستبقى عالقة في أذهان الجميع لسنوات".

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