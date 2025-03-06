شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرد كوبارسي.. بالدي يضحي من أجل برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �انى برشلونة من تبعات الجهد الكبير الذي بذله لاعبوه خلال الانتصار بنتيجة (1-0) ضد بنفيكا، مساء أمس الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما اضطر الفريق للعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 22 عقب طرد المدافع الشاب باو كوبارسي. وكان الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي أحد المتضررين، حيث أنهى المباراة وهو يعاني من إصابة في الكاحل، رغم أنه بقي على أرض الملعب حتى النهاية حتى لا يترك فريقه بتسعة لاعبين، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. بالدي تعرض لضربة قوية أثرت على قدرته في الجري خلال آخر 10 دقائق، لكنه رغم ذلك تمكن من إبعاد فرصة خطيرة في الدقيقة 87، مما أجبر مهاجمي بنفيكا على الاكتفاء بركلة ركنية. ومن المنتظر أن يخضع بالدي لفحوصات طبية اليوم الخميس بعد عودة الفريق من لشبونة، لمعرفة مدى خطورة الإصابة. وبحسب التقارير الأولية، فإن اللاعب أصبح مهددًا بالغياب عن مباراة أوساسونا يوم السبت المقبل، والتي تأتي قبل مواجهة الإياب الحاسمة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. ومع ضيق الوقت قبل القمة الأوروبية المرتقبة، قد يعتمد المدرب هانز فليك على جيرارد مارتين، الذي دخل بديلاً لروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 79 أمام بنفيكا، ليشغل مركزًا دفاعيًا متأخرًا

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