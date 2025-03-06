شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب منشور على فيسبوك...احتجاز طبيبة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجزت نيابة الصحافة والمطبوعات التي تديرها المليشيات الحوثية، طبيبة مخبرية بعد نشرها تفاصيل سرقة سيارتها في صنعاء.

وقالت الطبيبة علياء عثمان، عبر حسابها على “فيسبوك”، أنها "تلقت بلاغاً بالحضور يوم الخميس إلى النيابة لسماع أقوالها في قضية تشهير رفعها ضدها شخص يدعى "محمد ياسين العبسي".

وأوضحت أن "القضية تتعلق بمنشوراتها على فيسبوك، حول قيام العبسي ببيع سيارتها المسروقة باسمه، رغم عدم امتلاكه أوراقها الرسمية".

وأشارت إلى "السلطات الأمنية التابعة للحوثيين أفرجت عن العبسي دون ضمانات بعد احتجازه، ما دفعه إلى رفع دعوى ضدها بالتشهير".

وأضافت أن "قضية سرقة سيارتها لا تزال منظورة أمام المحكمة، حيث عُثر عليها بحوزة شخص آخر يحمل ورقة مبايعة من المتهم ببيعها".

