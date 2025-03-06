شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة ...زيت الطبخ يثير الرعب في الدمام والدفاع المدني يوجه تحذيرات عاجلة للسكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة الدمام في السعودية، حادثة اشتعال حريقاً في أحد المنازل بسبب الإهمال أثناء عملية الطهي، وقد باشر الدفاع المدني في اخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات في الحادث.

الدفاع المدني يحذر من خطر زيت الطهي



وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد حذرت من تزايد احتمالية وقوع المخاطر والحوادث في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة اتباع الإجراءات السليمة عند اشتعال زيت الطهي، وعدم لمس الوعاء المشتعل أو استخدام الماء لإطفائه، وإغلاق مصدر الغاز وتغطية الوعاء بغطاء معدني أو قطعة قماش مبللة، للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، وتجنب المخاطر الناجمة عن الحرائق المنزلية.

اتباع إرشادات السلامة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز، واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر، وتوفير كواشف الدخان، وطفايات الحريق اليدوية، وكواشف تسرب الغاز في جميع المطابخ المنزلية، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.