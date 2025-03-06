شكرا لقرائتكم خبر عن تنقذ حياة اليمنيين من خطر كبير...السعودية تعلن عن 2 مليون خدمة مجانية في اليمن بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن، أعلن مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن عن تقديمه أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية مجانية للمراجعين.

مما أسهم بشكل كبير في إنقاذ حياة العديد من اليمنيين وتخفيف معاناتهم الصحية

يعد مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن صرح طبي متكامل يهدف إلى تعزيز القطاع الصحي في اليمن وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

تم تأسيس المستشفى على مساحة 20,000 متر مربع، بسعة سريرية تبلغ 270 سرير، وتم تجهيزه بأكثر من 2,000 جهاز ومعدة طبية حديثة.

بعد تعرض مستشفى عدن العام لأضرار جسيمة خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في عام 2015، قامت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بإعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية.

دور المملكة العربية السعودية في دعم القطاع الصحي في اليمن

تأتي جهود مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن كجزء من استراتيجية شاملة تنفذها المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الصحي في اليمن، ضمن برامج متعددة يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويشمل هذا الدعم:

إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية: تم تجديد وتجهيز عدة منشآت طبية في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك مستشفيات حكومية ومراكز رعاية صحية أولية.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية: تم إرسال آلاف الأطنان من الأدوية والمعدات الطبية الحديثة للمرافق الصحية اليمنية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية.

إطلاق حملات طبية تطوعية: تم تنفيذ العديد من القوافل الطبية لعلاج المرضى، خصوصًا في المناطق النائية، وإجراء العمليات الجراحية المعقدة التي لم تكن متاحة سابقًا في اليمن.

تدريب الكوادر الطبية اليمنية: تم تقديم برامج تدريبية للأطباء والممرضين لرفع كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

إنجازات أخرى لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن

مبادرات علاج اللاجئين والنازحين: استفاد الآلاف من النازحين في اليمن من الخدمات الصحية المجانية التي يقدمها المستشفى، مما ساهم في تحسين أوضاعهم الصحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

توفير الخدمات الصحية للأطفال حديثي الولادة: شهد المستشفى تطورات كبيرة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث تم تجهيز قسم خاص بالعناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، لتوفير الرعاية الطبية المتقدمة للرضع الذين يعانون من مشكلات صحية.

تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ: تم توفير سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لنقل الحالات الطارئة داخل عدن وخارجها، مع خدمات طوارئ متاحة على مدار الساعة.

حظيت الجهود السعودية في اليمن بإشادة كبيرة من المنظمات الدولية والمحلية، حيث أثنت منظمة الصحة العالمية على الدعم السعودي المستمر لتحسين الخدمات الصحية، معتبرة أن هذه المشاريع تسهم في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.