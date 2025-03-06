شكرا لبحثكم عن خبر الهلال الأحمر التركي يوزع سلل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نايف السيد :دشن الهلال الأحمر التركي اليوم في العاصمة عدن توزيع سلل غذائية على الفئات المستهدفة مكفوفين ومعاقين وايتام وفقراء ونازحين وشلل الدماغي والمعاقين حركين واطفال التوحد في 7محافظات وهي عدن 800 سله غذائيه لحج 300 سله غذائيه ابين 200 سله غذائيه الضالع 100. سله غذائيه شبوة 200. سله غذائيه حضرموت 200. سله غذائيه الحديدة الساحل الغربي 200. سله غذائيه في تصريح صحفي للهلال الأحمر التركي ممثله في الاستاذ ابراهيم عبيد مدير المكتب اليمن في العاصمه عدن قال إن الهلال التركي سوف يقوم 5000 وجبة افطار ايضا تحت اشراف وتوزيع الادارة العامة لمخيمات النازحين عدن 2000 وجبه الافطار لحج 1500. وجبه الافطار الحديدة الساحل الغربي 1500. وجبه الافطار خلال شهر رمضان المبارك كما أشد في التعاون من جميع الجهات الحكومية والهلال الأحمر اليمني في 7المحافظات من جانب آخر تم توزيع اليوم 100 سلة غذائية استلمها عدد من الرجال والنساء المكفوفين في عدن وقدموا الشكر الجزيل للهلال الأحمر التركي على هذه المبادرة التي استهدفت فئة مهمة جدا وهي المكفوفين في ظل الوضع الصعب والظروف المعيشية القاسية التي يعيشوها.

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