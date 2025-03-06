شكرا لقرائتكم خبر عن في اعلان صادم...البنك المركزي يدعو المواطنين لسحب اموالهم "بيان" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جميع المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات الى سحب اموالهم ومدخراتهم على وجه السرعة، وانقاذها من الضياع والإحتيال المالي، والوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة.
جاء هذا في اعلان تحذيري اصدره البنك المركزي في عدن، قال فيه: "يهيب البنك المركزي اليمني، بجميع الأخوة المواطنين الأفراد والتجار، والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة، غير المخولة".
مضيفا: إن شركات الصرافة "تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط، المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز بمقر مزاولة النشاط".
وتابع: "ويؤكد البنك المركزي أنه وفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) هي المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية".
مشددا أن هذه البنوك المرخصة هي فقط المخولة "التي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها". وقال: إن البنك المركزي اليمني "ينبه جميع المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي،من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة".
وشدد البنك المركزي على "أهمية تحقق الأخوه المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، والتأكد من أن الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من الجهات الإشرافية والرقابية".
متوعدا بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة"، ومحذرا من أن "التعامل مع تلك الكيانات يعد مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية".
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