شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير الصيام على الصحة الجنسية...دراسة تكشف نتائج صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت دراسة حديثة أن تأثير الصيام على الصحة الجنسية يختلف بين الأفراد، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى البعض، بينما قد يسهم في تعزيز إفراز بعض الهرمونات المرتبطة بالطاقة الجنسية لدى آخرين.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الصيام قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الهرمون المنبه للجريبات (FSH) في نهاية الشهر، مما قد يؤثر على الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء. كما كشفت الدراسة عن تراجع بنسبة 20% في تواتر ممارسة العلاقة الزوجية خلال شهر رمضان مقارنة بالشهر السابق، دون تغيرات ملحوظة في مستويات هرمون التستوستيرون أو هرمون الملوتن (LH).

في المقابل، أشارت بعض الأبحاث إلى أن الصيام قد يساهم في زيادة إفراز هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء الجنسي لدى الرجال. ومع ذلك، فإن العوامل الفردية مثل التغذية، النوم، ومستوى التوتر تلعب دورًا كبيرًا في تحديد التأثيرات الفعلية للصيام على الصحة الجنسية.

وينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على نظام غذائي متوازن وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بالإضافة إلى الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة للصيام على الصحة الجنسية.