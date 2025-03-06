شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الأول ومفاجأة في ترتيب اليمن.. أكثر 10 دول عربية تتلقى تحويلات مالية من أبنائها المغتربين.. قائمة بالأسماء والمبالغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت التحويلات المالية من المغتربين دعامة أساسية لدعم هذه الاقتصادات. تُعد هذه التحويلات مصدرًا هامًا للدخل للعديد من الأسر، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

ومن بين الدول العربية، تتصدر مصر القائمة في استقبال التحويلات المالية، بينما يُعد ترتيب اليمن في المركز الخامس مفاجأة للكثيرين.

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وتلعب التحويلات المالية دورًا حيويًا في الاقتصادات العربية، حيث تُعتبر شريان حياة للعديد من الأسر التي تعتمد عليها بشكل رئيسي.

هذه الأموال تساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار. وبالنسبة للعديد من الدول، تُعد التحويلات المالية أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

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ترتيب الدول العربية في استلام التحويلات المالية

وفقًا للبيانات الأخيرة، تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية في استقبال التحويلات المالية، حيث بلغت التحويلات إليها حوالي 22.7 مليار دولار.

تليها المغرب ولبنان والأردن، مما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه هذه التحويلات في دعم اقتصادات هذه الدول.

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أما اليمن فتأتي في المرتبة الخامسة، وهو ما يُظهر أهمية التحويلات في دعم الاقتصاد اليمني رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها.

ويُعتبر ترتيب اليمن في المركز الخامس مفاجأة للكثيرين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

حيث بلغ حجم التحويلات إلى اليمن حوالي 3.8 مليار دولار، مما يُظهر الاعتماد الكبير على الأموال المرسلة من المغتربين لدعم الاقتصاد المحلي.

هذه الأموال تعد مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وتساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للكثير من الأسر اليمنية.

قائمة بأكبر 10 دول عربية استلامًا للتحويلات من أبنائها المغتربين في الخارج عام 2024:

1. مصر (22.7)

2. المغرب (12)

3. لبنان (5.8)

4. الأردن (4.8)

5. اليمن (3.8)

6. تونس (2.8)

7. الجزائر (1.94)

8. قطر (1.5)

9. السودان (1)

10. العراق (0.879)