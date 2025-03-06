شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من النظام السعودي يبشر بشأن دعم اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث نائب رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية عبدالله آل هتيلة استمرار دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

واكد هتيلة ‏البرنامج ‎السعودي لتنمية واعمار ‎اليمن زود ‎المطارات اليمنية بأحدث التقنيات والمرافق المساندة موضحاً أن ذلك يأتي بهدف تحسين حركة الرحلات الجوية وزيادتها وضمان التنقل الآمن للمسافرين

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