شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير رسمي هام من صنعاء للتجار والمستهلكين.. منتج غذائي شهير يستخدم بكثرة في رمضان يشكل خطرًا على صحتكم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الأربعاء، من شراء أو تداول منتج مرق الدجاج ماركة “Maragatty” مصرية المنشأ، مؤكدةً احتواءه على ألوان صناعية محظورة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن هذه المواد الملونة ممنوعة في المنتجات الغذائية نظرًا لتأثيراتها السلبية، داعيةً المستهلكين وتجار الجملة والتجزئة إلى الامتناع عن شراء أو بيع المنتج.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تواجد لهذا المنتج في الأسواق عبر الرقم المجاني 8001222، مؤكدةً أنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من الأسواق، مع اتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.