شكرا لقرائتكم خبر عن 150000 ريال غرامة مالية مع الترحيل الفوري لأي وافد يرتكب هاتين المخالفتين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت السلطات السعودية عن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف المخالفين من المقيمين، مشددة على أن الترحيل الفوري والغرامات المالية الباهظة ستكون العقوبة لمن يرتكب مخالفات محددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لضمان الأمن العام وتنظيم سوق العمل المخالفات المتعلقة بالعمل والإقامة 1- العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها يعد من أبرز المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري. حيث أكدت السلطات أن أي مقيم يتم ضبطه في مثل هذه الحالات سيواجه الترحيل دون استثناء. 2- ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعتبر مخالفة جسيمة، ويعرض هذا السلوك المقيم لغرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة- البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها. يترتب عليه غرامات مالية وترحيل فوري. لذلك، تحث السلطات جميع المقيمين على الالتزام بتجديد إقاماتهم في المواعيد المحددة لتجنب الوقوع في هذه المشكلة. 4- الجرائم الجنائية والمخالفات الأمنية، تعد من أخطر الانتهاكات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة. وتشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، وهي أفعال تمس الأمن العام بشكل مباشر. أكدت السلطات أن المملكة لن تتهاون مع من يهدد سلامة المجتمع 5 - نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. تواجه هذه المخالفات عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل الفوري

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