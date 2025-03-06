شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية تفاجئ المسافرين بإلغاء رحلات حتى نهاية رمضان.. ومصدر يكشف السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي خطوة غير متوقعة فاجأت العديد من المسافرين، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن إلغاء عدد من رحلاتها المقررة من مطار عدن حتى نهاية شهر رمضان، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيره المحتمل على المسافرين. ويأتي هذا الإلغاء في ظل ظروف صعبة تواجهها الشركة، مما يزيد من الضغط على المسافرين الذين يعتمدون على قرار الإلغاء وأسبابه أفادت مصادر مطلعة في الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة قررت إلغاء رحلاتها من مطار عدن، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى الأردن والتي كانت مقررة يوم الأربعاء، حيث سيتم دمجها مع رحلات يوم الجمعة. مضيفة أن هذا القرار سيستمر حتى نهاية شهر مارس، الذي يتزامن مع نهاية شهر رمضانالقرار يشمل أيضًا إلغاء رحلة جيبوتي يوم الجمعة ودمجها مع رحلة الأربعاء. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لضغوط شديدة تواجهها الشركة من قبل الحوثيين، مما جعل من الصعب على الخطوط الجوية اليمنية تلبية الطلب وأثار هذا القرار قلقًا كبيرًا بين المسافرين الذين كانوا يخططون للسفر خلال هذه الفترة، حيث يعتمد الكثيرون على رحلات الخطوط الجوية اليمنية للوصول إلى وجهاتهم. مما يعني أن إلغاء الرحلات سيضطر العديد من المسافرين إلى إعادة ترتيب خطط سفرهم، مما قد يسبب إرباكًا وتأخيرات غير متوقعة. إضافة إلى ذلك، فإن دمج الرحلات يمكن أن يؤدي إلى اكتظاظ الطائرات، مما قد يؤثر على راحة المسافرين. جهود الخطوط الجوية اليمنية: وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، تبذل الخطوط الجوية اليمنية جهودًا كبيرة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وتعمل الشركة على إعادة تنظيم رحلاتها بشكل يضمن تقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين في ظل الظروف الحالية، مع السعي لتخفيف الأثر السلبي لإلغاء الرحلات. على الرحلات الجوية

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