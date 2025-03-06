شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الامريكي يعلن عمليات عسكرية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ عمليات في اليمن، ردا على تصعيد جماعة الحوثي وإعلانها إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار في البحر الأحمر.

صدر هذا في بيان لوزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، أكدت فيه تنفيذ طلعات جوية في البحر الأحمر، في أول تحرك عسكري أمريكي منذ يناير الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية " CENTCOM" في تغريدة على منصة "إكس": "حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN 75) من فئة نيميتز تقوم بتنفيذ عمليات طيران ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

يأتي هذا بعد أن أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة أمريكية أثناء تحليقها في محافظة الحديدة .

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع ، في بيان الثلاثاء: "نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

مضيفاً: "الطائرة هي الخامسة عشرة التي تنجح الدفاعات الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان". حد زعمه.

معلنا "الاستمرار في تنفيذ المهام الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي". زاعماً "الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".

