لن تصدق السبب ومن أصدر القرار... قرار حكومي بإقالة مسؤول بارز (وثيقة)

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سعيد الشماسي، اليوم الاربعاء، قرارا باعفاء القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن من منصبه وتعيين بديلا عنه.
وقضى القرار بالموافقة على على طلب المهندس، خالد أحمد باحميش، بالإعفاء من منصبه كقائم باعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن.
كما قضى القرار بتعيين المهندس، أسامة احمد هيثمي سالم، للقيام بتسيير اعمال ومهام هيئة استكشاف عدن حتى صدور قرار بتعيين رئيس للهنية من قبل السلطة العليا وإنتاج النفط.
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