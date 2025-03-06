شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث بعد ان صعد السيارة ...فتاة سعودية تقوم بهذا الشيء مع وافد اجنبي في أحد ليالي رمضان ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت فتاة على مساعدة عامل شاهدته يركض في الشارع لكي يلحق بالحافلة التي فاتته. وكانت الفتاة تقوم بتوصيل صديقتها لمنزلها، وعندما وصلت للمنزل لفت أنظارها عامل يركض بسرعة بعدما فاتته الحافلة. وقررت الفتاة أن تساعد العامل فتوقفت بسيارتها أمامه وعرضت عليه توصيله، فوافق العامل، وانطلقت في طريقها. وقادت الفتاة بسرعة لكي تتمكن من اللحاق بالحافلة، وعندما اقتربت من الأخيرة حاولت تنبيه قائد الحافلة للتوقف واستجاب الأخير وأوقف الحافلة وصعد فيها العامل. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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