شكرا لقرائتكم خبر عن بعشرة لاعبين..برشلونة يسقط بنفيكا في عقر داره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ق برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في معقل الأخير ملعب النور. وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، رافينيا في الدقيقة 61. وبهذا الانتصار يضع برشلونة قدما، في الدور المقبل، حيث تنتظره مواجهة أخرى في مرحلة الإياب على أرضه ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، يوم الثلاثاء المقبل. بداية صاخبة وطرد مبكر بدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض، وصوب كريم أكتورك أوغلو لاعب بنفيكا كرة تصدى لها تشيزني حارس مرمى برشلونة بتألق في الدقيقة 1. وجاء الرد سريعًا من الكتالونيين، بتصويبة قوية من خارج المنطقة عبر داني أولمو لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 3. وعرقل كوبارسي مهاجم بنفيكا فانجيليس بافلديس على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 21، في تدخل رآه الحكم استحقاقًا للطرد المباشر، باعتبار المدافع الإسباني كان آخر لاعب في الخط الخلفي، وهو القرار الذي أكدته تقنية (الفار). وقرر فليك المدير الفني لبرشلونة، الدفع برونالد أراوخو بدلا من أولمو لتعويض هذا الفراغ الدفاعي. وحاول رافينيا مباغتة حارس بنفيكا بتصويبة قوية، لكنه حولها ببراعة إلى الركنية في الدقيقة 34. دخان يعطل اللعب وأشعلت الجماهير ألعابا نارية في المدرجات في الدقيقة 35، مما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب، وطالب لاعبو بنفيكا جماهيرهم بالتوقف عن ذلك. وبعد ما يقارب من الدقيقة، أطلق الحكم صافرة استكمال المباراة من جديد. وصوب أكتورك أوغلو كرة رأسية داخل المنطقة، أمسك بها تشيزني ببراعة في الدقيقة 43. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. الضيوف يفاجئون أهل الأرض ومع بداية الشوط الثاني، أهدر بافيليديس فرصة خطرة للتقدم بالهدف الأول، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر وكان أمام المرمى، لكنه صوب أعلى العارضة الأفقية بالدقيقة 50. ونجح رافينيا في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 61، حيث استغل تمريرة ساذجة من دفاع بنفيكا، وانطلق وسدد أسفل يسار الحارس تروبين. وكاد أكتورك أوغلو أن يُسجل هدف التعادل لبنفيكا بتصويبة أرضية داخل منطقة الجزاء، لكنها وصلت ضعيفة بين أحضان الحارس تشيزني بالدقيقة 76. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بنفيكا بعد تدخل تشيزني على قدم أندريا بيلوتي، لكنه تراجع بعد مراجعة تقنية الفيديو لوجود تسلل في بداية الهجمة. وضغط لاعبو بنفيكا في الدقائق الأخيرة من المباراة بحثا عن التعادل، لكن دون أي جدوى.

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