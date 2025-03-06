صنعاء تعلن معاودة هذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جمعية الصرافين التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء تصريح جديد ‏وعممت جمعية الصرافين بإعادة التعامل مع منشأة الشرق للصرافة بناءً على تعليمات البنك



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