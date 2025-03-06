شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة توهج أليسون.. ليفربول يعاقب باريس بسيناريو درامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزع ليفربول فوزا ثمينا للغاية على حساب باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا. سجل هارفي إليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 87 من أول لمسة بعد مشاركته بديلا لمحمد صلاح، ومن المحاولة الوحيدة للفريق الإنجليزي على المرمى طوال الشوطين. أما بي إس جي فأهدر الكثير من الفرص وسط تألق من البرازيلي أليسون بيكر، وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 بداعي التسلل. افترس العملاق الباريسي ضيفه بهجوم ضاغط في الشوط الأول، حيث أضاع جواو نيفيز فرصة محققة في الدقيقة 15 بتسديدة فوق العارضة. وهدد عثمان ديمبلي وجواو فيتينيا الفريق الإنجليزي بمحاولات خارج إطار المرمى، وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا هدفا في الدقيقة 20 تدخلت تقنية الفيديو لإلغائه بداعي وجود تسلل. وتحول اللقاء إلى مواجهة مباشرة بين أليسون بيكر حارس ليفربول، ونجوم بي إس جي حيث تصدى البرازيلي الدولي لفرص محققة أمام باركولا وديمبلي وكفاراتسخيليا وأشرف حكيمي. في المقابل، اختفى تماما الفريق الإنجليزي، ولم تظهر أي بصمات لنجومه محمد صلاح ولويس دياز وديوجو جوتا وسوبوسلاي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. تواصل الهجوم الباريسي في الشوط الثاني بتسديدة لديمبلي فوق العارضة، بينما سدد كفاراتسخيليا ركلة حرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل، وتسديدة أخرى من حكيمي فوق العارضة. شارك ديزيريه دوي مكان باركولا، ليشارك الجناح الشاب في مسلسل إهدار الفرص حيث حرمه أليسون من هز الشباك في 3 محاولات. في المقابل دفع أرني سلوت مدرب ليفربول بكل من داروين نونيز وكورتيس جونز مكان ديوجو جوتا ولويس دياز ثم حل هارفي إيليوت مكان محمد صلاح في الدقائق الأخيرة. ووسط مسلسل إهدار الفرص الباريسية لعب أليسون كرة طولية إلى داروين نونيز الذي مهد الكرة لنفسه وتفوق في صراع بدني مع ماركينيوس، ومرر كرة إلى إليوت ليسدد مباشرة في الشباك. ومنح إليوت ليفربول التقدم بهدف في توقيت قاتل من أول لمسة بعد نزوله مكان صلاح ليكافئ مدربه أرني سلوت على الثقة به. ودب اليأس في نفوس لاعبي الفريق الباريسي واكتفى أصحاب الأرض بعرضية بائسة من نونو مينديس، أمسكها أليسون بنجاح ليحافظ على نظافة شباكه، ويعزز من فرص فريقه في التأهل قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

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