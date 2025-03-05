شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن سعودي في ورطة بسبب 5 يمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان جنوب السعودية ، القبض على مواطن لنقله في مركبه يقودها عدد (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين القول إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح المتحدث، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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