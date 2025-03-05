شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الغاز تصل شبوة وعدن تفرض جرعة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت محافظة شبوة، جنوبي اليمن، الساعات الماضية، أزمة خانقة في الغاز المنزلي. وقالت مصادر إن طوابير طويلة للمواطنين تنتشر أمام محطات الغاز في مدينة عتق مع عدم توفر الكميات اللازمة. يأتي ذلك، في ظل أزمات مماثلة في الغاز المنزلي تشهدها مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، وسط تجاهل تام من قِبلها لمعاناة المواطنين. وفي السياق فرضت شركة النفط التابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بمدينة عدن، جنوبي اليمن، الساعات الماضية، جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود. وأعلنت الشركة، عن رفع أسعار البنزين من 32,000 ريال إلى 34,000 ريال بزيادة قدرها 2,000 ريال لكل 20 لترًا، لتصبح هذه الجرعة السعرية هي الثالثة خلال شهر واحد. يأتي ذلك، في ظل سخط شعبي عارم واحتجاجات واسعة ضد الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية

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