مباشر.. باريس وليفربول لحظة بلحظة

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عدن - ياسمين التهامي - a href="https://www.kooora.com/?m=2684702&stats=play">https://www.kooora.com/?m=2684702&stats=playمن المباراة زوار موقع "كووورة" الكرام.. تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا . وتأهل باريس سان جيرمان لثمن النهائي بعد الفوز 10-0 على بريست في مجموع مباراتي الملحق المؤهل لدور ال16. أما ليفربول فقد تأهل مباشرة بعد اعتلاء الصدارة في مرحلة الدوري بأول موسم لدوري الأبطال يقام بمشاركة 36 ناديا. لمتابعة تفاصيل مباراة باريس وليفربول لحظة بلحظة (اضغط هنا) كما يلعب في نفس التوقيت، برشلونة في ضيافة بنفيكا، كما يحل باير ليفركوزن ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ في صدام ألماني خالص. لمتابعة تفاصيل

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