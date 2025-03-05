شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن دولة عربية اكبر نسبة ارتداد فيها عن الاسلام؟ والسبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خطورة التلقي الفوضوي والعشوائي من الانترنت والفضائيات للفكر والثقافة مشيرا الى ان ذلك يصل بالناس الى مستوى الانحراف الكبير في عقائدهم الدينية. السيد القائد يكشف عن دولة عربية اكبر نسبة ارتداد فيها عن الاسلام؟ والسبب! واضاف خلال محاضرته الرمضانية الخامسة اليوم والتي تذاع عبر القنوات والاعلام المرئي والمسموع ان المشكلة الخطيرة جداً على الكثير من المسلمين هي: التلقي الفوضوي والعشوائي من القنوات الفضائية، من الإنترنت. واكد ان هذه الحالة تصل بالبعض من المسلمين في كثير من المجتمعات، وفي بعضها أكثر الى الارتداد عن الاسلام والبعض الى الالحاد والبعض الى النصرانية والسبب هو متابعة قنوات اتصال تدعو لذلك الضلال والباطل. وقال: "حسب الإحصائيات أن أكثر دولة من بلدان المسلمين فيها حالة ارتداد عن الإسلام هي السعودية ، هذا حسب الإحصائيات التي تُقدَّم، فيها ارتداد صريح يعني عن الإسلام، يعني: ناس يخرجون من الإسلام بالكامل، ويعلنون ردتهم عن الدين الإسلامي، إمَّا بعضهم إلى الإلحاد، وبعضهم إلى النصرانية، وبعضهم إلى ملل أخرى، لكن لماذا؟ هناك أيضاً في اليمن، في مختلف البلدان، من يحصل لهم مثل هذه الحالة، مما يتحول إلى البهائية، أو الأحمدية، أو غيرها من الملل الأخرى" وتابع حديثه حول السبب في ذلك بالقول: الكثير منهم يتأثر بماذا؟ لأنه يقوم بمتابعة قنوات فضائية تدعو لذلك الضلال والباطل، وهو ليس محصناً بالهدى، ليس لديه لا اليقين، ولا المعرفة الكافية، فيتأثر بشبهاتهم، وهم يفلسفون للضلال والباطل بزخارف القول، التي يتأثر بها من لا يمتلك الوعي، ولا المعرفة، ولا الفهم، ولا اليقين، ينخدع

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن دولة عربية اكبر نسبة ارتداد فيها عن الاسلام؟ والسبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.