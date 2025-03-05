شكرا لقرائتكم خبر عن للأشخاص فوق الستين... تمارين تساعدك على التصدي للأرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت دراسة جديدة أن بعض التمارين الرياضية ؛ وأبرزها تمارين المقاومة، مثل الضغط والبلانك، يمكن أن تساعد كبار السن في التصدي للأرق. وتنخفض جودة النوم مع التقدم في العمر، حيث أشار الباحثون إلى أن واحداً من كل خمسة من كبار السن يعاني الأرق، وهي مشكلة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على صحة الناس وعملهم وحياتهم اليومية. وكانت الأبحاث السابقة قد وجدت أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحسين النوم، لكن الدراسة الجديدة أرادت معرفة أنواع التمارين الرياضية التي تساعد بشكل أفضل. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فقد نظر الباحثون في 24 تجربة سريرية شملت 2045 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 60 عاماً وما فوق. وبحث الفريق في التمارين التي مارسها المشاركون، وعلاقتها بالأرق واضطرابات النوم. ووجدوا أن تمارين المقاومة باستخدام الأوزان، أو باستخدام وزن الجسم؛ بما في ذلك تمارين الضغط والبلانك، كانت الأكثر فاعلية في تقليل الأرق. كما ساعدت التمارين الهوائية (مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة) في معالجة الأرق، على الرغم من أنها كانت أقل فاعلية. حقائق واحد من كل خمسة من كبار السن يعاني الأرق وكتب الباحثون، في دراستهم التي نُشرت بمجلة طب الأسرة والصحة المجتمعية: «لقد استخدمنا في دراستنا مقياساً معروفاً لتقييم جودة النوم يسمى مؤشر جودة النوم العالمي في بيتسبرغ (GPSQI)، ووجدنا أن تمارين المقاومة حسَّنت مؤشر جودة النوم بمقدار 5.75 نقطة، في حين حسَّنت التمارين الهوائية المؤشر بمقدار 3.76 نقطة». وخلص الباحثون، التابعون لكلية الطب بجامعة ماهيدول في بانكوك، إلى أن «تمارين المقاومة التي تُقوّي العضلات هي الطريقة الأكثر فاعلية لتحسين جودة النوم». ويعاني كبار السن الأرق بشكل أكبر من الشباب. وتشمل أعراض الأرق صعوبة في النوم، والاستيقاظ أثناء الليل، والاستيقاظ في وقت مبكر جداً في الصباح، والشعور بالنعاس وعدم الراحة أثناء النهار، والقلق والاكتئاب الناتجين عن اضطرابات النوم وصعوبة التركيز أو التذكر أو الانتباه. ويمكن أن يتسبب الأرق في مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفق دراسة نُشرت عام 2023.

كانت هذه تفاصيل خبر للأشخاص فوق الستين... تمارين تساعدك على التصدي للأرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.