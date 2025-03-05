شكرا لبحثكم عن خبر فريق المصيادي يفوز على الركن في دوري الشيخ اسحاق الرمضاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اللجنة الاعلامية

في دوري الشيخ اسحاق الرمضاني فاز فريق المصيادي على الركن بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة اليوم ( الاربعاء) والتي جرت على ملعب حمزة .

بدأ اللقاء بصافرة الحكم (مازن عبدالصمد) ويساعدة أسامة علي و رائد عبدالكريم

الشوط الأول دخل الفريقين وعينهما على الإنتصار و من هجمة ملعوبة أعلن المصيادي عن هدفه الأول عن طريق (سند جميل) وبعدها عاد الركن بهجمات على مرمى المصيادي ليتكمن من معادلة النتيجة بتمريرة رائعة عن طريق (اليأس محمد) ليعلن بعدها الحكم إنتهاء الشوط الأول بهدف لكل فريق

الشوط الثاني

بدأ بضغط من فريق المصيادي ليتكمن من أضافة الهدف الثاني عن طريق (أشرف شجون) بعدها حاول الركن معادلة النتيجة لكن دون جدوى ليشهر الحكم كرت أحمر على حارس مرماه (سامي سند) عند لمسه للكره بعدها أضاف المصيادي الهدف الثالث عن طريق ( أشرف شجون) والثاني له ليعن بعدها الحكم إنتهاء المباراة بفوز المصيادي بثلاثة أهداف مقابل هدف

ترتيب المجموعة الرابعة ...

1- المصيادي 4 نقاط لعب 2 مباريات

2- الشبح 3 نقاط لعب مباراة

3- الشيخ إسحاق 1 نقاط لعب مباراة

4- الركن 0 نقاط لعب 2 مباريات

** يلعب يوم غداً 6 رمضان 1446ه‍

الشيخ إسحاق VS الشبح