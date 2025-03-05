شكرا لبحثكم عن خبر فريق المصيادي يفوز على الركن في دوري الشيخ اسحاق الرمضاني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اللجنة الاعلامية
في دوري الشيخ اسحاق الرمضاني فاز فريق المصيادي على الركن بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة اليوم ( الاربعاء) والتي جرت على ملعب حمزة .
بدأ اللقاء بصافرة الحكم (مازن عبدالصمد) ويساعدة أسامة علي و رائد عبدالكريم
الشوط الأول دخل الفريقين وعينهما على الإنتصار و من هجمة ملعوبة أعلن المصيادي عن هدفه الأول عن طريق (سند جميل) وبعدها عاد الركن بهجمات على مرمى المصيادي ليتكمن من معادلة النتيجة بتمريرة رائعة عن طريق (اليأس محمد) ليعلن بعدها الحكم إنتهاء الشوط الأول بهدف لكل فريق
الشوط الثاني
بدأ بضغط من فريق المصيادي ليتكمن من أضافة الهدف الثاني عن طريق (أشرف شجون) بعدها حاول الركن معادلة النتيجة لكن دون جدوى ليشهر الحكم كرت أحمر على حارس مرماه (سامي سند) عند لمسه للكره بعدها أضاف المصيادي الهدف الثالث عن طريق ( أشرف شجون) والثاني له ليعن بعدها الحكم إنتهاء المباراة بفوز المصيادي بثلاثة أهداف مقابل هدف
ترتيب المجموعة الرابعة ...
1- المصيادي 4 نقاط لعب 2 مباريات
2- الشبح 3 نقاط لعب مباراة
3- الشيخ إسحاق 1 نقاط لعب مباراة
4- الركن 0 نقاط لعب 2 مباريات
** يلعب يوم غداً 6 رمضان 1446ه
الشيخ إسحاق VS الشبح
كانت هذه تفاصيل خبر فريق المصيادي يفوز على الركن في دوري الشيخ اسحاق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.