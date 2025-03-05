شكرا لبحثكم عن خبر ضمن إطار الجهود الإنسانية.. مبادرة العبيدي توزع مساعدات ووجبات إفطار صائم للأسر المتعففة والمرضى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت العاصمة عدن اليوم تنفيذ حملة توزيع مساعدات إنسانية استهدفت الأسر المتعففة، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، بدعم كريم من مجموعة متبرعين، وهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع قوات درع الوطن وايضا من العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس المكتب السياسي.

وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الحملة توزيع سلال غذائية ومواد أساسية للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى تقديم وجبات إفطار صائم للمستفيدين من مختلف الفئات، في لفتة تعكس روح التعاون والتراحم في هذا الشهر الفضيل.

وقد تم إيصال المساعدات والوجبات للمستفيدين وفق آلية منظمة لضمان وصولها إلى من يستحقها في الوقت المناسب.

وأكد صالح العبيدي رئيس مبادرة الإعلامي صالح العبيدي على أن هذه المبادرة تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في تعزيز التضامن المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء، موجهًا الشكر للمتبرعين ولقيادة القوات المشتركة وقوات درع الوطن على دعمهم الكبير لهذه المبادرة.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لجميع الداعمين والمساهمين في الحملة، سائلين الله أن يبارك في أرزاقهم ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم الطيبة في خدمة المحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الخيرية التي تُنفذ خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى مد يد العون للأسر المتعففة، وتوفير الدعم الإنساني للمجتمع في مختلف المجالات.