شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى...الكشف عن مصير البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي، الخطوة التالية للقرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية، منظمة إرهابية، وتأثيراتها على البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات.

وقال الصحفي وفيق صالح، إن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية ، يهدف في الأساس إلى تجميد الأصول والممتلكات التابعة للجماعة، وحظر كافة التعاملات المالية والتجارية معها".

وأشار إلى أن "الكيانات والافراد الذين سيتعاملون مع الحوثيين سيعرضهم أيضا لمخاطر العقوبات".

وأكد أن "ما يشاع حالياً حول وقف نظام السويفت الدولي عن البنوك التجارية في صنعاء، ليس له أي علاقة بهذا القرار الذي يستهدف أساسا ممتلكات وصول الحوثيين".

ولفت الصحفي الاقتصادي إلى أن "البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، ليست ملكاً للحوثيين ، ومن المستبعد في الوقت الراهن سحب نظام السويفت منها، إلا في حالة التورط بتقديم التسهيلات والتعاملات المالية مع جماعة الحوثي، وهذا الذي لم يثبت حتى الان ولا أعتقد أن هذه المنشآت والمؤسسات البنكية ستضحي بمصالحها ووجودها في التعامل مع جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة "أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية"، وذلك تنفيذًا لوعد الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية.