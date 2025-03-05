شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الخارجية الامريكي يرعب الحوثيين ويعلن تنفيذ خطوات حاسمة ضدهم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال وزير الخارجية، ماركو روبيو: تُحقّق الخارجية الأمريكية اليوم أحد أول الوعود التي قطعها الرئيس دونالد ترامب في بداية ولايته، ويسعدني الإعلان عن قيام الوزارة بإدراج حركة أنصار الله المعروفة باسم الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

واضاف:تعكس هذه الإجراءات التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الوطنية، وسلامة الشعب الأمريكي، وأمن الولايات المتحدة. وتلعب عمليات الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية دورًا حاسمًا في معركتنا ضد الإرهاب، كما تُمثّل وسيلة فعّالة للحد من الدعم الذي تتلقّاه الأنشطة الإرهابية.

واختتم: يتم اتخاذ إجراء اليوم بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة. وتدخل عمليات الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حيز التنفيذ عند نشرها في السجل الفدرالي. بالإضافة إلى ذلك، يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة اليوم عن عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مع إمكانية إعادة التوطين مقابل الحصول على معلومات تفضي إلى عرقلة الآليات المالية الخاصة بحركة أنصار الله.

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