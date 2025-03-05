شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يرأس اجتماعا للوقوف على نتائج عمل فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي بمحافظات الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رأس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة المشرفة على فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي، ورؤساء الفرق من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، بحضور وزراء المجلس في الحكومة.

واستمع الرئيس الزُبيدي إلى شرح مفصل قدّمه رؤساء الفرق حول نتائج النزولات الميدانية التي نفذوها في مختلف المحافظات، والتي هدفت إلى الاطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تقييم مستوى الأداء التنظيمي للقيادات المحلية في المحافظات والمديريات.

كما استعرض رؤساء الفرق أبرز الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها لقاءاتهم الرسمية والمجتمعية، والتي عكست نبض الشارع ومطالبه، وسلطت الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه أبناء الجنوب في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بالجهود التي بذلتها الفرق الميدانية في تنفيذ مهامها، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل المؤسسي المنظم في التعامل مع القضايا الملحة، وضرورة الاستمرار في تعزيز الوعي السياسي بين المواطنين، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وترسيخ مبادئ المشروع الوطني الجنوبي.

ووجّه الرئيس الزُبيدي بمتابعة مخرجات اللقاءات وفق مصفوفة تنفيذية متكاملة تتضمن مخرجات التقارير التي رفعتها الفرق الميدانية والتوصيات التي خرجت بها لقاءاتها، بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل زمني يتضمن خطوات عملية لمعالجة القضايا التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الرئيس القائد في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لضمان تحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجاتهم وتعزيز ثقتهم بدور المجلس الانتقالي الجنوبي في تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم.