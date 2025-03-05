شكرا لقرائتكم خبر عن غضب واسع ضد شركة يمن موبايل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار قرار يمن موبايل إيقاف خدمة تعبئة الرصيد في المناطق الجنوبية وتحويلها إلى البوابة الشمالية غضباً واسعاً بين المواطنين في المحافظات المحررة

المواطنون يرون أن هذا القرار تعسفي ويستخدم أساليب جديدة ضد المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. يعتبرون أن هذا القرار سيزيد من معاناتهم ويسبب لهم مشاكل إضافية.



وطالب المواطنون يمن موبايل بإعادة النظر في قرارها التعسفي والعودة إلى توفير خدمة تعبئة الرصيد في المناطق الجنوبية. يهددون باستبدال شرائحهم بشركة أخرى تلبي احتياجات السوق إذا لم يتم إلغاء هذا القرار.

موضحاً ان هذا القرار يثير أسئلة حول التزام يمن موبايل بتقديم خدماتها للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. يأمل المواطنون أن تقوم الشركة بإعادة النظر في قرارها وتقديم خدماتها بشكل عادل ومساواة لجميع العملاء.