شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري لـ (أنصار الله) على التصنيف الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدى قيادي في حركة انصار الله الحوثيين في اليمن ، قرار التصنيف الامريكي . وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حزام الاسد ، في تدوينة على ( إكس ) : " قبل التصنيف الأمريكي وبعده، سيبقى اليمن مستقلا ". وأضاف: " سيظل شعبه حرا مؤمنا واثقا بالله، حاملا لقضايا أمته بثبات لا يهزه تهديد ولا تصنيف

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