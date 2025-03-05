شكرا لقرائتكم خبر عن أول موقف لصنعاء من القمة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص: ردت حكومة صنعاء على بيان القمة العربية غير العادية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة . وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبدالله بن عامر ، في تدوينة على ( إكس ): " أكد العرب أنهم مع السلام ومع ذلك لم يتضمن البيان (رغم بعض نقاطه الايجابية) الاشادة بتنفيذ المقاومة المرحلة 1 من الاتفاق والتزامها بتنفيذ بقية المراحل ". وأضاف: " اليس هذا من السلام ويدعم السلام؟ أم أن ذكر المقاومة ولو من هذا الباب سيزعج الاحتلال ويزعج من يقف خلفه؟! ". وتابع : " لو كان السلام بالكلمات والبيانات والخطابات والتصريحات لقبلت اسرائيل السلام من أول مبادرة عربية أعلنت في قمة فاس في المغرب 1982م ". مؤكدا أنه " لو كان السلام بالكلمات والمبادرات لقبلت اسرائيل مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002م ". مشيرا إلى " أنه في الوقت الذي كان فيه الزعماء العرب في حالة إنعقاد للحديث عن أهمية السلام كان طيران الاحتلال ينتهك الاجواء اللبنانية وكانت دباباته تتوغل أكثر في جنوب سورية ، ويعتدي على الضفة ويحاصر غزة وينفذ تدريبات مع سلاح الجو الامريكي فوق المتوسط استعداداً للعدوان على دول عربية أخرى ".

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