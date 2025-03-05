شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:جرعة قاتلة بالبترول في عدن(سعر تاريخي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قرت شركة النفط جرعة قاتلة لسعر البنزين الليلة.

وبحسب مصادر مطلعة فانه تم رفع سعر اللتر البنزين الى ١٦٩٥ و٣٣٩٠٠ للدبة

ياتي ذلك وسط انهيار تام للعملة

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