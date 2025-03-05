شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت وزارة الحج والعمرة المعتمرين من تواجد بعض الأدوات والمواد في الأمتعة عند الذهاب لرحلة العمرة تجنبًا للمتاعب، واستعرضت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، المواصفات المثالية لشنطة السفر، وكذلك مواصفات الأمتعة التي يجب حملها.

ونبهت الوزارة على ضرورة تجنب حمل المواد الممنوعة، مثل الألعاب النارية وغيرها، وأكدت أن قائمة الممنوعات موجودة كاملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA.GOV.SA.

مواصفات الحقيبة والأمتعة المثالية

حذرت الحج والعمرة من بعض المواد الممنوعة داخل أمتعة المعتمرين والتي تتمثل في الألعاب النارية، العملات المزيفة، العقاقير غير المسجلة، أجهزة التصنت، أجهزة كشف رادار السرعة، الصواعق الكهربائية، أقلام الليزر، كاميرات التصوير السرية.



وعن مواصفات الأمتعة المثالية، نوهت الوزارة لضرورة التواصل مع الناقل الجوي قبل الرحلة لمعرفة مواصفات واشتراطات الأمتعة، وذكرت أنه يجب على المعتمر تجنب الأمتعة الدائرية غير المنتظمة، وحاملات الأمتعة القماشية، وكذلك المربوطة بالحبال، والأوزان الزائدة عن المسموح، والحقائب طويلة الأحزمة.

أما بالنسبة لمواصفات الحقيبة المثالية فيجب أن تكون طولها 55 سم، وعرضها 35 سم، وعمقها 25 سم، ويجب على المعتمر الانتباه لإغلاق الحقيبة بإحكام، والتغليف قبل الشحن، ووضع علامة مميزة.

مركز العناية بضيوف الرحمن

أكدت وزارة الحج والعمرة على أن مركز العناية بضيوف الرحمن يقدم الدعم الكامل للمعتمرين على مدار الساعة خلال 1966، وتشمل خدماته الشكاوى والبلاغات، والملاحظات، الاقتراحات، والاستفسارات.

ويقدم المركز خدماته طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة، ويمكن التواصل معه من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال تطبيق نسك عند أيقونة المساعدة والدعم، أو من خلال تويتر MOHU_care@، أو من خلال حساب الفيسبوك.



كما يقدم المركز خدماته من خارج المملكة على رقم 966920002814، وتدخل هذه الخدمة ضمن مهام الوزارة في الإشراف العام على خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منذ وصولهم إلى المنافذ البرية والجوية والبحرية للمملكة وخلال إقامتهم في المدينتين المقدستين “مكة المكرمة والمدينة المنورة” وحتى مغادرتهم بسلامة الله أرض المملكة.

كما تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على خدمة المعتمرين وتنظيم شؤونهم في الداخل والخارج عبر شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين المرخصة، إضافة لإعداد خطة الوزارة التشغيلية لموسمي الحج والعمرة وبالتنسيق مع المؤسسات والشركات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين بما يكفل رقي الخدمة للحاج والمعتمر.