شكرا لقرائتكم خبر عن ليست اسرائيل...شيخ شيعي كبير يفاجئ الجميع ويكشف عن الدولة التي اغتالت حسن نصر الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الإعلامي عبدالله المديفر سؤالًا للأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، حول من قتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

ورد الحسيني خلال لقاء له ببرنامج "الليوان"، قائلاً: "من قتل حسن نصر الله هو الجيش الأمريكي وليس الجيش الإسرائيلي، وأنا أتحمل المسؤولية.

وعن مصادره، رفض الحسيني الإفصاح عنها، قائلاً: "هذه من مصادري، ولا أتكلم عن القوة في مصادري، لكنها مصادر قوية وعميقة، تسمع وترى وتحلل."