شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم دولة عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ديث حول الحرائق الحراجية في الساحل السوري هذه الليلة حتى الساعة 3:30 فجر اليوم الأربعاء 5 آذار: اندلع 15 حريقاً أغلبها حرائق حراجية في ريفي اللاذقية وطرطوس منذ مساء الثلاثاء الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 3:30 فجر اليوم الأربعاء 5 آذار، وتشارك أكثر من عشرة فرق من الدفاع المدني السوري في إخماد هذه الحرائق، وتمكنت الفرق من إخماد 3 حرائق وسيطرت على 3 حرائق و تكافح لإخماد 9 حرائق وسط صعوبات كبيرة بسبب تضاريس المنطقة الوعرة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء واشتداد سرعة الرياح بشكل كبير، ووجود عدة بؤر للحريق في المنطقة الواحدة، واستنفرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري ووصلت مؤزرات للفرق من مراكز بداما وجسر الشغور في ريف إدلب الغربي. تفاصيل الحرائق: ▪️الحرائق التي ما تزال مشتعلة وتكافح الفرق لإخماده: ????حريقان حراجيان في ريف جبلة. ????حريق داخل جبلة جانب المشفى الوطني ????حريق على طريق القطيلبية ????حريق حراجي في قرية سنديانة في ريف اللاذقية. ????حريق حراجي على طريق طرطوس ـ صافيتا. ????حريق على طريق طرطوس حمص عند كازية الخليج ????حريق طريق طرطوس المتحلق الشمالي جانب معمل الوهيب. ????حريق حراجي بالقرب من جسر الروضة ضهر صفرة بريف طرطوس. ▪️الحرائق التي تمت السيطرة عليها وهي في مرحلة التبريد: ????حريق حراجي على طريق دير حنا بريف القرداحة في محافظة اللاذقية وهو الحريق الأكبر بين الحرائق العشرة وما تزال الفرق بالعمل والتبريد. ????حريق حراجي في ريف القرداحة. ????حريق حراجي في ريف جبلة. ▪️الحرائق التي تم إخمادها: ????تمكنت فرق الإطفاء بعد عمل استمر نحو 7 ساعات من إخماد الحريق الضخم الذي اندلع مساء أمس الثلاثاء 4 آذار في المنطقة الحراجية بمحيط بلدة حرف المسيترة بريف اللاذقية. ????أخمدت فرق الإطفاء حريقاً قرب مطار اسطامو بناحية القرداحة بريف اللاذقية، في وقت متأخر الثلاثاء 4 آذار. ????أخمدت الفرق حريقاً حراجياً تل سيانو في ريف اللاذقية. ‎

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