أعراض خفية لمشكلات القلب لا ينبغي تجاهلها!

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عدن - ياسمين التهامي - راض خفية لمشكلات القلب لا ينبغي تجاهلها! أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أنه يمكن لعدد من أمراض القلب أن يكون لها ما يسمى بمظاهر خارج القلب، تتطلب الاهتمام في الوقت المناسب. ووفقا له، يصعب في بعض الأحيان التعرف على مشكلات القلب لأن أعراضها لا تبدو مرتبطة بالقلب مثل: 1- نبض الأوردة الوداجية: قد يشير النبض القوي في الأوعية الدموية في الرقبة إلى ضعف وظيفة القلب وعدد من أمراضه. 2- ظهور مناطق زرقاء على الجلد: قد تكون هذه علامة على قصور القلب أو الرئة. 3- ضيق في التنفس، وألم في الفك (عندما يؤلم السن السليم) أو في الكتف: تشير مثل هذه الآلام إلى تطور الذبحة الصدرية، وفقاً لـRT. 4- الإغماء المفاجئ، الإغماء دون علامات تحذيرية، أو دون حالة تسبق الإغماء، يشير أيضا إلى أمراض القلب. ويشير مياسنيكوف، إلى أن عوامل الخطر الرئيسية لتطور أمراض القلب، هي العادات السيئة، وارتفاع مستوى الكوليسترول والغلوكوز في الدم، وارتفاع مستوى ضغط الدم.

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