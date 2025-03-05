شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول رد "عسكري أمريكي" بعد إعلان الحوثيين إسقاط طائرة أمريكية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم، فقدان الاتصال بطائرة مسيّرة من طراز "MQ-9 ريبر" أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعمل على **تقييم الحادثة** لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بعد إعلان المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي، يحيى سريع، أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من "إسقاط الطائرة الأمريكية" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة الحديدة، وفق قوله.

وأضاف سريع في بيان نشره مساء الثلاثاء، وطالعه "المشهد اليمني" أن هذه هي "الطائرة الخامسة عشرة" التي تسقطها الجماعة منذ إطلاقها عملياتها العسكرية الموسعة نهاية عام 2023، مؤكدًا استمرارهم في "رصد التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تستهدف جماعة الحوثي منذ أشهر السفن والمواقع العسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وسط عمليات ردع متكررة من قبل القوات الأمريكية والدولية.