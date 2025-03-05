شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المطلق يُجيب يفاجئ الجميع ويكشف ما المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الشيخ عبدالله المطلق، المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان .

وقال خلال لقاء مع برنامج " فتاوى رمضان " المذاع على قناة السعودية: "اختلف العلماء في مسألة تصفيد الشياطين بمعنى هل تغل أيديهم إلى رقابهم ويقيدون، أو هو مجاز بمعنى أن الله يفتح على عباده أبواب الطاعات وأسباب القبول والشياطين ييأسون من إغوائهم في هذا الشهر المبارك ويقل أثرهم، ويكون كناية عن ضعفهم ، حيث تفتح أبواب الجنة، ويقبل الناس على عمل الطاعات ".

وتابع: " نحن نرى في رمضان أثر تصفيد الشياطين، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين ويذهب إلى المساجد أناس يصلون ما كانوا يحضرون الصلاة جماعة".