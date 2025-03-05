شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الافراج عن نجل الرئيس السابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد عشر سنوات من الاعتقال في لبنان، أعلن زير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد المدير، الإفراج عن هانيبال القذافي.

وأوضحت وزارة العدل في بيان مساء الثلاثاء، أن عملية الإفراج، جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها.

فيما شددت على أنّها عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية لهانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

يذكر أن هانيبال متهم بـ "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978".

العائلة ناشدت السلطات اللبنانية

وعادت قضية احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملّفه، منذ توّلي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلّقت إشارات إيجابية.

فيما كان آخر ظهور لهانيبال القذافي في أواخر شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا وعلامات التقدّم في السنّ والمرض تطغى على ملامحه.

وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأيّة معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطلّع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.