شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط اكثر من 20جندي من القوات الجنوبية مابين قتلى وجرحى نتيجة هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن الحصيلة الأولية لحادثة كرش والتي تسببت بسقوط ضحايا من القوات الجنوبية مساء الثلاثاء واكدت المصادر ان حادث مروري تسبب بسقوط 2 قتلى واكثر من 18 جريح من ابطال القوات المسلحة الجنوبية في اللواء الخامس حزم المرابطين بجبهة كرش.



كانت هذه تفاصيل خبر سقوط اكثر من 20جندي من القوات الجنوبية مابين قتلى وجرحى نتيجة هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.