شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء الرئيس العليمي مع الشرع...تجهيزات عسكرية من قبل قوات الشرعية لهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن آخر تطورات فتح منفذ القصر الكمب بمحافظة تعز

واكدت المصادر عن استعدادات من قبل قوات الجيش الوطني التابعة للشرعية في المنفذ الشرقي للمدينة لتمديد ساعات فتح الطريق

وكشفت جماعة الحوثي الساعات الماضية إن طريق منفذ القصر الكمب من الحوبان بـ تعز إلى وسط المدينة والعكس مفتوحة في ساعات الليل إلى جانب ساعات النهار، مع انتظار الطرف الآخر لترتيب الإجراءات لتسهيل حركة المواطنين

كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقاء الرئيس العليمي مع الشرع...تجهيزات عسكرية من قبل قوات الشرعية لهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.