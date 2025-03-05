شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اعلانهم ضمن قوائم الجماعات الارهابية ...جماعة الحوثي تعلن عن اول عملية عسكرية ضد القوات الامريكية ويحيى سريع يصدر هذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناطق العسكري لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، يحيى سريع، قبل قليل، أول بيان عسكري عقب دخول التنصيف الأمريكي للجماعة في قوائم الإرهاب الأجنبية حيز التنفيذ.

وقال سريع في بيان طالعه "المشهد اليمني"، إن "دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وأشار البيان الحوثي أن "الطائرة هي الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها" خلال ما سماها بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" التي أعلنت عنها الجماعة نهاية العام 2023.

وقال إن قوات مليشياته "مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، دخول قرار تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإدراج قياداتها ضمن قوائم العقوبات الدولية، حيز التنفيذ.

وبالتزامن مع تنفيذ القرار، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في تعطيل الشبكات المالية للحوثيين، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي دولة أو كيان يتعامل مع المنظمات الإرهابية تحت ذريعة الأعمال التجارية المشروعة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي ضمن التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكافحة الإرهاب، وحماية المصالح الأمريكية والشركاء الإقليميين، وتأمين خطوط التجارة البحرية العالمية.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الحوثيين نفذوا مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023، كما استهدفوا القوات الأمريكية التي تعمل على حماية حرية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة أن هذا التصنيف الإرهابي يأتي وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، وسيصبح ساري المفعول فور نشره في السجل الفيدرالي.