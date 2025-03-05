أمن العاصمة عدن يحذر من هذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - رت إدارة أمن العاصمة عدن، اليوم، أولياء الأمور من شراء الألعاب النارية لأطفالهم، نظراً لما تشكله من مصدر إزعاج للمواطنين وتهديد لسكينتهم، فضلاً عن الأضرار المادية التي تسببت بها، وآخرها احتراق مركبات عدد من المواطنين في مدينة إنماء. وأكدت إدارة الأمن أنها لن تتخذ إجراءات ضد الأطفال، لكنها ستحمّل أولياء الأمور المسؤولية القانونية في حال تورط أطفالهم في أي أضرار تمس أموال أو ممتلكات المواطنين في مختلف مديريات العاصمة عدن. كما شددت قيادة الأمن على أن الباعة وأصحاب المحلات التجارية الذين يبيعون هذه الألعاب النارية للأطفال سيواجهون مصادرة بضائعهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، نظراً لما تشكله من مخاطر على الأطفال والمجتمع. يُذكر أن العاصمة عدن شهدت انتشار ألعاب نارية خطيرة ذات تأثير قوي وأصوات مرعبة، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالأطفال والمواطنين، إضافةً إلى اندلاع حرائق في عدد من المركبات.

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