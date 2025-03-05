شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة الشرعية تصدر بيان هام وعاجل "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الشرعية في اليمن بيانًا رسميًا بشأن قرار تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، والذي دخل حيز النفاذ يوم الرابع من مارس 2025، بناءً على الأمر التنفيذي رقم 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي البيان، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية هذا التصنيف، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية هامة لمواجهة التهديدات التي تفرضها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكدت الوزارة أن أفعال هذه الجماعة الإرهابية استهدفت المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، كما قامت باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية



