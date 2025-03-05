عشبة بسيطة استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن

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عدن - ياسمين التهامي - التزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسكريات، يعاني من الكثير من الأشخاص من زيادة في الوزن بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، ولهذا يبدأون في البحث عن كيفية التخلص من الوزن الزائد بطرق آمنة، خاصة أنه من الصعب ممارسة الرياضة أو اتباع حمية غذائية خلال الصيام، وقد أثبتت الدراسات الحديثة فاعلية الشاي الأخضر في التخلص من الوزن الزائد. مكونات مشروب الشاي الأخضر لخسارة الوزن مشروب الشاي الأخضر لخسارة الوزن في رمضان مشروب الشاي الأخضر لخسارة الوزن في رمضان من أجل خسارة الوزن في رمضان بطريقة أمنة وصحية يمكن القيام باستخدام مشروب الشاي الأخضر، ويتم تحضير المشروب باستخدام المكونات التالية: شاي أخضر. زنجبيل طازج. عصير ليمون. طريقة تحضير مشروب الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الخصائص التي تساهم في زيادة معدل الحرق والتخلص من السعرات الحرارية والدهون بشكل آمن، ويمكن تحضير المشروب عن طريق اتباع التالي: القيام بوضع كل من الشاي الأخضر مع الزنجبيل واغليه على النار هادئة لمدة 10 دقائق. رفع المكونات وتركها حتى تبرد ثم إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون، كما يمكن إضافة النعناع. يفضل تناول كوب من المشروب بعد وجبة الإفطار في رمضان من أجل التخلص من السعرات الحرارية. فوائد مشروب الشاي الأخضر يعمل الشاي الأخضر على التخلص من السموم في الجسم وتحسين عملية الهضم، كما أنه يساهم في التخلص من دهون الكرش والأرداف بشكل كبير وملحوظ. Share on ...

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