شكرا لقرائتكم خبر عن اجتياح واسع لليمن خلال ساعات"تحذير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدأ خلال ساعات، اكبر اجتياح غير مسبوق لاجواء اليمن ومحافظات بعينها، حسب ما جاء في تحذير رسمي لملايين المواطنين، حثهم على اتخاذ الحيطة والحذر والاحترازات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من الاخطار المترتبة على موجة غبار واسعة تجتاح البلاد.

ورد فهذا في النشرة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر، بأحوال الطقس المتوقعة خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة، في جميع محافظات الجمهورية، أكد أن "موجة غبار تضرب عددا من المحافظات اليمنية". داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته بأحوال الطقس، الصادرة ليل الاثنين (3 مارس): إن "موجة غبار خفيفة إلى متوسطة الكثافة مصدرها وسط الجزيرة العربية، ستؤثر على عدة مناطق في البلاد وستؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة".

مضيفا: "من المتوقع أن تتأثر بموجة الغبار، المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. كما توقع أن يمتد تأثير تلك الموجة ليشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية".

واختتم مركز لأرصاد الجوية بتنبيه "المواطنين خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى عدم التعرض المباشر للغبار". مهيبا بـ "سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، والمتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الغبار".

شاهد .. تحذير رسمي من اجتياح واسع للبلاد

شاهد .. صورة النشرة الجوية التحذيرية

يشار إلى أنه سبق أن تعرض اليمن لموجات غبار مماثلة قادمة من وسط شبه الجزيرة العربية، تركزت في المحافظات الصحراوية (الجوف، مارب، شبوة، حضرموت، المهرة) وامتدت إلى العاصمة صنعاء، وتسببت في تدنٍ حاد لمدى الرؤية الافقية فضلا عن مضاعفات لذوي امراض الصدر.

