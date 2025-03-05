شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": تناول 8 إلى 10 أكواب ماء بين الإفطار والسحور مع الفواكه والخضروات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عر الكثير من الأشخاص بالجفاف أو العطش خلال ساعات الصوم الطويلة فى رمضان، ولتجنب الشعور بالعطش تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا بين الفطار والسحور، كما تقدم بعض النصائح لمنع حدوث مضاعفات لبعض المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة. وأوضحت المنظمة، أنه يجب عليك الاهتمام بالماء لمحاربة العطش، مضيفة: "خليك رطب بين الإفطار والسحور" واحرص على شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا، مع تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء بدلاً من حلويات رمضان، وتشمل الأطعمة المرطبة مثل الشوربة والشاي والأعشاب. وأضافت، تجنب مشروبات الكافيين، فهي تزيد من الجفاف، وامتنع عن التدخين، فكل لحظة مع أحبائك مهمة، فلا تضيع وقتك في التدخين.

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