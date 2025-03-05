شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع الإمساك.. تناول هذا الخضار يوميا في شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وعلى الرغم من أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي مقارنةً بأنواع الخضروات الأخرى، فإنه يتمتع بفوائد صحية عديدة. فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة العظام، تعزز صحة العين، وتساهم في فقدان الوزن ومنع الإمساك، مما يجعله خيارًا مثاليًا على مائدة رمضان.

وفيما يلي أبرز فوائد الجرجير للصائمين، وفقًا لموقع "هيلث لاين":

1. مصدر غني بفيتامين ك والعناصر الغذائية

يتميز الجرجير بانخفاض سعراته الحرارية مع غناه بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين ك، الذي يساهم في تعزيز صحة العظام وتخثر الدم. كما يحتوي على فيتامينات A وC، إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا غذائيًا متكاملًا.

2. يحتوي على مضادات الأكسدة

يضم الجرجير مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

3. تعزيز صحة القلب

يساهم الجرجير في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر أمراض القلب. كما يحتوي على النترات الغذائية التي تعزز صحة الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم، إلى جانب دوره في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

4. الوقاية من هشاشة العظام

يحتوي الجرجير على معادن مهمة مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والفوسفور، والتي تساعد في تعزيز صحة العظام. كما يمد الجسم بأكثر من 100% من الاحتياج اليومي لفيتامين ك، الذي يلعب دورًا أساسيًا في زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

5. دعم فقدان الوزن

يعد الجرجير من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن دون التضحية بالقيمة الغذائية في نظامهم الغذائي.

لذلك، ينصح بإضافة الجرجير إلى وجبات الإفطار والسحور خلال رمضان لتعزيز الصحة والاستفادة من فوائده الغذائية المتعددة.