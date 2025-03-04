شكرا لقرائتكم خبر عن فليك: بنفيكا من أفضل فرق دوري الأبطال..وشرط وحيد للفوز عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بإمكانات فريق بنفيكا، قبل لقاء الفريقين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فريقه قادر على تحقيق الفوز بشرط اللعب بمستوى الشهرين الماضيين. ويحل برشلونة ضيفًا على بنفيكا، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال فليك، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "جافي لم يتدرب أمس لأنه لم يكن على ما يرام، عندما يراه الطبيب، سنرى". وتواجد جافي في قائمة برشلونة المستدعاة لمباراة بنفيكا رغم معاناته من الحمى. وعن إمكانية حسم التأهل في مباراة الغد، قال: "من الواضح أننا يجب أن نفكر في مباراة الإياب، سنواجه أحد أفضل الفرق في دوري أبطال أوروبا ، إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية وبكل ثقة، يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل". وأضاف: "لديهم أفكارهم الخاصة ولدينا أفكارنا الخاصة، لدى كل منا استراتيجيات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث غدًا". وتابع: "آمل أن نكون مستعدين بشكل أفضل من المرة الماضية، وأن نتمتع بديناميكية أفضل". والتقى برشلونة مع بنفيكا، في المرحلة الأولى من دوري الأبطال، على ملعب الفريق البرتغالي، وانتهى اللقاء بفوز البرسا 5-4. وعن رأيه في مستوى روبرت ليفاندوفسكي، قال: "من الجيد دائمًا أن يسجل الكثير من الأهداف، لكن من المهم كذلك أن يمنحه الفريق الفرصة للتسجيل، إنه جهد جماعي". وأوضح: "إذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها خلال الشهرين الماضيين، سنكون بخير، من الأفضل أن نكون فريقًا جيدًا بدلًا من أن يكون لدينا لاعب أو لاعبان جيدان للغاية". وأكمل: "جافي قادر على اللعب في مراكز مختلفة، فهو يمنحنا خيارات في الدفاع لأنه يجيد الضغط ويتمتع بديناميكية جيدة ويعرف كيف يلعب بالكرة ويفعل ذلك بشكل جيد للغاية". وواصل: "أما أولمو فيحب اللعب في مركز 10، وهو جيد جدًا في تسجيل الأهداف". وعن كون آخر لقب دوري أبطال أوروبا حققه برشلونة يعود إلى نسخة 2015، قال: "لا توجد مباريات سهلة في هذه المرحلة، يجب أن نركز، بنفيكا فريق رائع، سنلعب غدًا في ملعب رائع وستكون الأجواء رائعة". وعن غياب برشلونة عن تحقيق لقب دوري الأبطال منذ 10 سنوات، قال: "المباراة القادمة ستكون ضد بنفيكا، لذلك لا أستطيع إلا أن أقول إن بنفيكا هو الخصم الصعب القادم، ليس من الجيد أن نتحدث عن ذلك". وأردف: "أركز على المباراة القادمة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة، ليس فقط في دوري أبطال أوروبا، ولكن أيضًا في الدوري الإسباني ". وبسؤاله عن التشكيل الأقرب غدًا، قال: "لن أقدم أي تلميحات، خاصة في دوري أبطال أوروبا، أنا آسف". وعن ألفارو كاريراس، ظهير أيسر بنفيكا، وارتباط اسمه ببرشلونة، قال: "لقد قدم مباراة رائعة ضدنا هنا في بنفيكا، إنه لاعب جيد للغاية، لكن هذا ليس أسلوبي أو طريقتي، فأنا لا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى، وما يمكنني قوله هو أن لدينا ظهيرين جيدين، وهم جيرارد مارتن من لا ماسيا، وأيضًا أليخاندرو بالدي من لا ماسيا، وأنا سعيد جدًا بهذا المركز". أخبار ذات صلة

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